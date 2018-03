Eingetragen von Goldreporter

Russland warnt USA: Finger weg von unserem Gold!

Ein Mitglied des russischen Föderationsrates hat die USA davor gewarnt, im Zuge des „Skripal-Falls“ Auslandsvermögen Russlands einzufrieren. Dies werde als räuberischer Akt angesehen.

In Russland fürchten Politiker, im Zuge möglicher Sanktionen des Westens könnte auch Auslandsvermögen der Russischen Förderation eingefroren werden – inklusive Devisen und Gold. Die Befürchtungen stehen in Zusammenhang mit den jüngsten Anschuldigungen im „Fall Skripal“. Für den Giftangriff auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten und seine Tochter am 4. März in London wird Russland zumindest mitverantwortlich gemacht.

Vladimir Jabarov, stellvertretender Vorsitzender des russischen Föderationsrates erklärte nun laut Prawda, der „Fall Skripal“ sei nichtig und könne nicht als Anlass für Sanktionsmaßnahmen gegen sein Land herangezogen werden. Seinen Angaben zufolge habe der US-Botschafter John Huntsman damit gedroht, die USA könnten russische Vermögenswerte in den USA beschlagnahmen. Ähnliche Aussagen hatte es schon Ende vergangenen Jahres gegeben.

„Das ist es, was Diebe tun – sie greifen an und stehlen Besitz. Falls dies passiert, wird klar, dass die USA die Verletzung jeglicher Rechte zulassen. Es würde außerdem verdeutlichen, dass Investitionen in den USA nicht sicher sind, weil Vermögenswerte in den USA nicht geschützt wären“, so Jabarov.

Laut Prawda-Bericht hält Russland ein Drittel seiner Währungsreserven in den USA. Obwohl offiziell nie bestätigt, dürfte zumindest auch ein kleiner Teil der russischen Goldreserven in den USA gelagert sein. Der Publizist und Wirtschaftswissenschaftler Mikhail Khazin bezeichnete das mögliche Einfrieren russischer Vermögenswerte sogar als „kriegerischen Akt“.

Goldreporter

Immer bestens über den Goldmarkt und Finanzkrise informiert: Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter!